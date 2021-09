Nonostante le numerose proteste in valle non è stato possibile far recedere La Posta dall’intento di chiudere l’ufficio postale di Morbio Superiore e aprire nel contempo un’agenzia postale. La conferma è giunta proprio ieri dopo le anticipazioni del Corriere del Ticino di un mesetto fa (vedi il CdT del 24 agosto). Lo spostamento del servizio, indicativamente da fine ottobre, sarà comunque minimo dal punto di vista logistico: dai locali in via Ala Posta 1 si passerà in via Ala Posta 2, più precisamente all’interno della biblioteca comunale.

«La soluzione migliore»

Per i responsabili del gigante giallo si tratta di «una soluzione in grado di soddisfare al meglio le esigenze della popolazione», trovata in collaborazione con le autorità del Comune di Breggia. La decisione è stata presa in quanto «la filiale di Morbio Superiore registra da tempo un calo significativo del volume delle transazioni». I collaboratori della biblioteca comunale saranno a disposizione della clientela il lunedì, il martedì e il giovedì dalle 7.30 alle 10; il mercoledì e il venerdì dalle 16 alle 19.

No ai pagamenti in contanti

I vertici della Posta insistono sul fatto che «i servizi postali offerti da una filiale in partenariato corrispondono in gran parte a quelli offerti dalla filiale tradizionale». Ma non nascondono la «limitazione legata all’utilizzo di denaro contante». I versamenti si potranno però effettuare grazie a una carta PostFinance e, a differenza di quanto avviene in una filiale tradizionale, anche utilizzando una qualsiasi carta di debito bancaria. «Esiste tuttavia la possibilità di effettuare tali operazioni direttamente sulla porta di casa, grazie al personale addetto al recapito. Per potere usufruire del servizio sarà sufficiente annunciarsi al Contact center della Posta». I responsabili della Posta, promettono di informare nel dettaglio la popolazione nel corso di un prossimo incontro.

