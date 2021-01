Se la diffusione del coronavirus ha completamente stravolto il lavoro svolto con gli ospiti disabili dell’istituto Provvida madre di Balerna (vedi articolo sotto), non ha invece condizionato più di quel tanto la costruzione della nuova area esterna in zona Roncaccio, a poche centinaia di metri dalla sede principale. Almeno da questo lato il direttore Adriano Cattaneo può dirsi soddisfatto. «Qualche minimo ritardo c’è stato ma posso confermare – sempre che non intervengano altre restrizioni – che la nuova struttura potrà entrare in funzione ancora quest’anno, come da programma allestito in periodo pre COVID. Magari non in settembre come indicato allora ma certamente in novembre».

Due stabili

Casa Ursula, questo il nome del complesso, comprende due stabili. Il primo edificio potrà accogliere 14...