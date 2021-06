Se dopo questa spiegazione ne sapete quanto prima, non dovete preoccuparvi. Il termine ova non si sente spesso, anzi, non lo si trova nemmeno sul dizionario italiano. Nel Lessico dialettale della Svizzera italiana però c’è: è un termine usato nel Luganese e nel Basso Ceresio, in particolare a Riva San Vitale. E questa non è una casualità: da Riva le ove del Generoso sono infatti particolarmente visibili. Sono delle gole, dei solchi, dei canaloni da cui il legname scende a valle. In pratica si tratta di avvallamenti naturali dove l’acqua e il materiale che si stacca dalla montagna in caso di forti precipitazioni confluiscono. Grazie ai lavori di ingegneria naturalistica fatti su 6 ove (altre 3 sono state rinnovate qualche anno fa, in totale ce ne sono una ventina) questo materiale ora non raggiungerà più l’abitato, o la ferrovia o l’A2.