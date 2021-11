Il nucleo di Ligornetto resta aperto. Almeno per ora. Almeno finché il Tribunale federale non avrà deciso in merito al ricorso inoltrato da Stabio. L’attesa - e quindi l’apertura al traffico del centro del quartiere mendrisiense - dovrebbe però protrarsi almeno per un anno o un anno e mezzo; questo il tempo stimato prima che da Losanna arrivi una decisione definitiva.

Limitazioni al traffico

A decidere in questo senso è stato il Tribunale federale, che nei giorni scorsi ha comunicato al Municipio di Mendrisio e a quello di Stabio - che da tempo «combattono» sul tema - la scelta di concedere l’effetto sospensivo al ricorso inoltrato da Stabio contro le limitazioni al traffico stabilite da Mendrisio. Tali limitazioni concernono la chiusura a fasce orarie del nucleo di Ligornetto, la mattina dalle 5 alle 8 e la sera tra le 16.30 e le 19.30, nei giorni feriali.

Presa questa decisione, i giudici losannesi si chineranno ora sul ricorso vero e proprio inoltrato dal Municipio di Stabio. I due Comuni, ricordiamo, hanno posizioni opposte sul tema. Mendrisio sta «facendo tutto il possibile per attuare la volontà popolare e chiudere al traffico il nucleo - ribadisce il capodicastero Sicurezza pubblica Samuel Maffi -, quella strada non è fatta per sopportare quel carico di traffico e come Municipio riteniamo sia pericoloso per i residenti e per chi transita da lì». Il nucleo di Ligornetto è attraversato da molti lavoratori pendolari che entrano nel distretto dai valichi secondari. Mendrisio stima in circa 10.000 i veicoli che lo attraversano ogni giorno. La chiusura del centro era stata decisa dagli abitanti dell’allora Comune di Ligornetto nel 2012, in votazione.

Stabio però non vede di buon occhio lo sbarramento e da anni cerca di impedirlo. Il ricorso trasmesso al Tribunale federale è solo l’ultimo dei reclami inoltrati dal Comune di confine, preoccupato del trasferimento del traffico sul suo territorio nel caso di chiusura del centro di Ligornetto. «Ribadiamo che spostare il traffico da una località all’altra non è una soluzione», sottolinea il sindaco di Stabio Simone Castelletti.

Attesa attiva

Nella località la recente decisione di concedere l’effetto sospensivo al ricorso inoltrato al Tribunale federale è stata accolta con soddisfazione, ma non è motivo di giubilo. La decisione importante e vincolante sarà quella che giungerà indicativamente tra un anno o un anno e mezzo. Stabio quindi resta in attesa, ma non resta con le mani in mano: «A prescindere dal nucleo di Ligornetto, il problema del traffico non è solo nostro ma di tutto il Mendrisiotto - prosegue Castelletti -, per questo a inizio mese abbiamo scritto alla Commissione regionale dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio proponendo di creare, o meglio rilanciare, un tavolo di lavoro regionale sul tema, che coinvolga la commissione stessa, i Comuni e il Cantone. Perché il problema è regionale e in quest’ottica deve essere affrontato».

Pericoli e convinzioni

Tornando a Mendrisio la decisione di concedere l’effetto sospensivo a quest’ultimo ricorso di Stabio ha creato un po’ di perplessità: «Ci è stato comunicato che non c’è urgenza di attuare le limitazioni al traffico perché in pratica la situazione perdura da anni e non sussistono motivi preponderanti di chiudere il nucleo subito. La situazione però è sotto gli occhi di tutti, i disagi sono comprovati e quella strada non è adatta a sopportare quel traffico. Vero che non ci sono mai stati incidenti gravi, ma il pericolo è quotidiano. Per questo siamo convinti a portare il tema fino in fondo e non lasciare nulla al caso», conclude Maffi.

©CdT.ch - Riproduzione riservata