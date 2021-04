L’altro giorno l’abbiamo chiamata «scuola fantasma». La Ifass Swiss, società che propone - o meglio proponeva - corsi di formazione terziaria in via Vela a Chiasso, sembra infatti sparita nel nulla. Lezioni sospese, locali vuoti, telefoni staccati, email non recapitate e, stando al Registro di commercio, nessuna persona di riferimento.

La Ifass Swiss non è però completamente scomparsa. Lo sanno bene il Cantone e il Ministero pubblico. Grazie al loro lavoro l’amministratore unico della società è infatti finito sotto inchiesta e pochi giorni fa è stato condannato dalla Pretura penale.

Doppio richiamo

Per spiegare quanto è accaduto alla scuola bisogna tornare indietro di circa tre anni. È infatti nel 2018 che, nell’ambito dei controlli regolari effettuati dalla Divisione della cultura e degli...