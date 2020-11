Quello che si è svolto questo fine settimana potrebbe essere definito il Climathon del numero 2. Due come le squadre premiate e i premi assegnati, due come il numero di edizioni della maratona dedicata al clima che sono state finora organizzate a Mendrisio, due come le teste delle carote simbolo del progetto che si è classificato sul gradino più alto del podio. Ma non due perché il tipo di evento che è stato allestito a causa del coronavirus e delle disposizioni in vigore - completamente online - è stato secondo a quello in presenza che si è tenuto lo scorso anno.

Una trentina di persone, divise in sette squadre, hanno dato vita tra venerdì sera e sabato sera a una maratona di 24 ore dedicata al clima: il Climathon, un evento che si svolge in contemporanea in un centinaio di città di tutto il pianeta, tra cui Mendrisio. L’obiettivo? Generare nuove idee con le quali contrastare il cambiamento climatico. L’edizione 2020 si è tenuta interamente in versione digitale, con i partecipanti tranquillamente al sicuro nelle loro case ma collegati tra loro via internet, e si è concentrata sul tema dell’impatto climatico del nostro sistema alimentare (nel 2019 ci si era occupati delle ondate di calore in città).

Al termine delle 24 ore a disposizione, una giuria di esperti ha premiato le idee progettuali più meritevoli, idee che dovevano essere ancorate alla realtà mendrisiense. I gruppi premiati, come detto, sono stati due. «Il primo premio, del valore di 5.000 franchi e offerto dal Dipartimento del territorio - spiega Francesca Cellina della SUPSI, una delle organizzatrici dell’evento - è stato assegnato al progetto «Atelier di trasformazione alimentare. Il recupero degli indesiderati», frutto del lavoro di una squadra composta da 4 neolaureati».

Recuperare l’indesiderato

Il concetto al centro della soluzione che hanno pensato i quattro amici è il recupero dei prodotti detti indesiderati. Dei prodotti alimentari a cui hanno dato il volto di una carota con due teste: un prodotto che a causa della sua forma spesso viene scartato. «In Svizzera ogni giorno alimenti di prima qualità sono gettati o destinati a biogas o foraggio a causa del loro colore, della loro forma, grandezza o bellezza», hanno premesso durante la presentazione del loro progetto. Il loro desiderio è di creare una struttura - «idealmente in uno degli edifici sfitti di Mendrisio» - dove trasformare questi alimenti in marmellata o in pasti take away da vendere». L’edificio dove insediare questa attività potrebbe inoltre diventare un centro dove depositare il compost, anche delle economie domestiche mendrisiensi.

L’etichetta per scelte informate

Un premio di 3.000 franchi offerto dall’ERS regionale è stato assegnato alla soluzione «Impact label. Il peso dell’etichetta». La soluzione pensata - «per permettere al consumatore di fare una scelta informata» - è un’etichetta per classificare l’impatto ambientale dei prodotti alimentari. I vari prodotti sarebbero posizionati su una scala divisa in 5 colori. La posizione degli alimenti sulla scala varierebbe in funzione delle emissioni di CO2 prodotte nel processo di messa in vendita (che comprende trasporto, produzione e imballaggio). «Ai poli di questa scala ci potrebbero essere da una parte dei manghi importati e dall’altra delle fragole ticinesi», è stato spiegato durante la presentazione.

Proposte di qualità malgrado il digitale

«Tutte le proposte nate durante il Climathon sono di qualità, questo ci conforta perché significa che il carattere online dell’evento non ha avuto un impatto negativo», sottolinea Francesca Cellina della SUPSI, aggiungendo con un sorriso che «solo la formazione delle squadre è stata più lunga e complicata del previsto». Il Climathon è stato organizzato e promosso da Città di Mendrisio, SUPSI, Dipartimento del territorio e Impact Hub Ticino. Numerosi sono però i partner e i sostenitori che sono stati coinvolti.

©CdT.ch - Riproduzione riservata