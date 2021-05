Efficienza energetica, impiego di energie rinnovabili e mobilità sostenibile: sono tre obiettivi verso i quali ogni amministrazione pubblica deve tendere. Un modo per raggiungere simili obiettivi è anche quello di fornire gli incentivi necessari ai propri cittadini affinché se necessario si «convertano» verso queste soluzioni che salvaguardano l’ambiente. In concreto si parla di incentivi finanziari che possano coprire talune voci di spesa. Proprio oggi, sia il Comune di Chiasso sia quello di Stabio hanno stabilito di informare la cittadinanza su quanto è possibile ottenere sulla base delle più recenti decisioni in ambito comunale.

Pacchetto e ordinanza

Il Comune di Chiasso spiega di aver messo sul piatto un pacchetto di incentivi per sostenere le scelte dei privati e dei proprietari di immobili verso un uso parsimonioso e razionale dell’energia. Per il triennio 2021-2023 è a disposizione un fondo complessivo di 300.000 franchi. Il credito è stato approvato lo scorso anno dal Consiglio comunale proprio per questo scopo e un’ordinanza municipale fissa i termini della questione e le modalità per le richieste dei sussidi.

Con questo pacchetto, Chiasso si affianca al Cantone e specifica che l’importo del contributo corrisponde a una percentuale di quanto erogato in via definiva dal Cantone. Le domande saranno evase in ordine progressivo fino all’esaurimento del credito disponibile. In concreto gli ambiti interessati riguardano risanamenti energetici di edifici esistenti, nuove costruzioni secondo gli standard Minergie, la sostituzione di determinati impianti di riscaldamento, l’installazione di impianti fotovoltaici, l’acquisto di elettricità ecologica certificata ed altro ancora. Tutte le informazioni su www.chiasso.ch/ambiente. Da questa pagina si può raggiungere l’ordinanza municipale e gli altri incentivi promossi dal Comune in ambito di efficienza energetica. È anche possibile scaricare i vari moduli di richiesta.

Ambiti diversi

Anche per quanto riguarda Stabio è possibile ottenere facilmente tutte le informazioni collegandosi al sito www.stabio.ch. Come per Chiasso, l’ordinanza municipale stabiese disciplina l’erogazione degli incentivi in materia di edifici. Ma specifica l’ottenimento di sussidi anche in altri ambiti come l’acquisto di elettrodomestici, di auto e bici elettriche o di abbonamenti per i trasporti pubblici.

Le offerte degli enti pubblici

Con la indicazioni relative a Chiasso e a Stabio non siamo certo stati esaustivi, per cui invitiamo gli interessati a consultare i loro siti internet o a rivolgersi alle cancellerie comunali per conoscere l’offerta complessiva. Lo stesso consiglio vale per chi abita in altri comuni dove certamente le autorità propongono incentivi simili.

