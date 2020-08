La gente ha apprezzato notevolmente l’iniziativa nata dai due giovani residenti nel Mendrisiotto che hanno coinvolto una vasta gamma di persone, partendo dai più piccolini ai ragazzi, passando dagli adulti alle famiglie senza escludere i più anziani. La Soleggiata si è rilevata un posto adatto a tutti per gustarsi le pietanze gastronomiche dei diversi food truck e per godersi le proposte artistiche sostenute da Cavaviva. «Quasi tutti i prodotti scelti de La Soleggiata sono di provenienza locale, così come i proprietari dei food truck. Tutto ciò per rilanciare l’economia locale del nostro cantone che, anche grazie a queste iniziative, ha da ben sperare per il futuro», si spiega ancora nel bilancio dell’associazione.