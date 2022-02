È con ogni probabilità il polo ticinese che ha sofferto maggiormente a causa della pandemia e delle misure attuate per contenerla. Parliamo di Chiasso, cittadina che più di altre si caratterizza per la sua vocazione lavorativa e per la conseguente presenza di persone lungo le sue vie e nei suoi spazi pubblici prevalentemente nella fascia diurna.

Negli ultimi due anni circa, da quando cioè si è presentato il coronavirus, chi gestisce attività commerciali ed esercizi pubblici in centro a Chiasso si è lamentato più volte per la situazione creata soprattutto dal telelavoro, che ha di fatto allontanato tantissimi potenziali clienti dai loro locali. Il lavoro da casa da qualche giorno non è però più obbligatorio (da inizio febbraio sino a ieri è stato raccomandato, da oggi è soppresso). A Chiasso...