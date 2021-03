La stazione di Chiasso cambia colore: sarà verde acqua, come in origine

La stazione di Chiasso diventerà verde. Per la precisione due tonalità di verde acqua. Per quale motivo? Per riportarla agli antichi splendori. Originariamente i fabbricati che compongono la stazione ferroviaria della cittadina di confine erano di questo colore. Le FFS lo hanno scoperto grazie a un’indagine fatta appositamente nell’ambito del progetto per il rinnovo e la riattazione del fabbricato viaggiatori, in pubblicazione da ieri all’Ufficio tecnico di Chiasso (l’incarto potrà essere consultato fino al 17 marzo). E visto che il progetto mira a rinnovare l’edificio, ricreando il più possibile le sue caratteristiche originali, la scelta di ridipingerlo come era un tempo è stata quasi implicita.

Per portare a termine gli interventi all’orizzonte le FFS stimano un investimento di 5,68 milioni di franchi e un cantiere della durata di 30 mesi.

Si interverrà sia sull’esterno, sia sull’interno dello stabile, con la volontà di «dare nuova attrattività, visibilità e accessibilità agli spazi», di garantire la massima «qualità di esperienza agli utenti e di ampliare la trasparenza e la qualità degli spazi». Anche perché le FFS prevedono che le persone che transiteranno dalla stazione di Chiasso in futuro saranno in media 6.000 al giorno.

Internamente saranno in particolare ricreati gli spazi originali, eliminando le separazioni aggiunte nel tempo, migliorando le aree commerciali, rinnovando la pavimentazione, spostando gli ascensori, restaurando gli antichi lucernari e ridipingendo le pareti. La scelta fatta per i muri interni è tuttavia diversa da quella fatta per l’esterno. Non torneranno infatti del colore originale, che era il rosso, ma saranno color terra.

Saranno anche restaurate, in modo conservativo, le due opere d’arte presenti nell’atrio centrale: la statua Italia e Svizzera (di Margherita Osswald Toppi) che sarà anche ruotata di 90 gradi, affinché non mostri più le schiene dei due Paesi a chi entra in stazione, e l’affresco L’Emigrante» di Pietro Chiesa.

Il comparto

La domanda di costruzione in pubblicazione riguarda il fabbricato viaggiatori. Nel comparto della stazione di Chiasso i progetti in corso sono però molteplici, alcuni già in fase di cantiere, altri in preparazione. Lo ricordano anche le FFS nella relazione tecnica, che citano «sintetizzando» il rifacimento dei marciapiedi ferroviari, la sostituzione delle pensiline di copertura, il nuovo nodo intermodale, il risanamento del tunnel di via Favre e del tunnel Faloppia e la scuola di moda.

