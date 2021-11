Da qualche giorno sono già iniziati i lavori preparatori ma ieri mattina è stato dato il simbolico primo colpo di piccone per l’intervento di ammodernamento della stazione ferroviaria di Chiasso. Nel corridoio che indirizza verso l’Italia il sindaco Bruno Arrigoni, il consigliere di Stato Claudio Zali e la direttrice della Regione Sud delle FFS Roberta Cattaneo si sono armati di piccozza per mimare l’avvio dei lavori al fabbricato viaggiatori che si concluderanno nell’estate del 2023. L’investimento è di oltre 10 milioni di franchi, interamente a carico delle FFS.

I lavori a Sud delle Alpi

Questo progetto, come hanno sottolineato sia Arrigoni sia Cattaneo, si inserisce in un ampio ventaglio di investimenti allo scalo di Chiasso di quasi 250 milioni di franchi, a dimostrazione di come le FFS abbiano...