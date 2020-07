Se il tema è il traffico, il Mendrisiotto ascolta sempre con un orecchio attento. Se poi si tratta di traffico pendolare e di possibili modi di ridurlo, l’attenzione tende persino ad aumentare.

L’idea emersa - anzi riemersa - di recente, potrebbe quindi interessare molte persone: riattivare la ferrovia della Valmorea, una tratta di circa 36 chilometri tra Mendrisio e Castellanza. Della rimessa in funzione del collegamento si è già parlato in passato, i buoni propositi non si sono tuttavia mai trasformati in fatti. Ora però potrebbe essere la volta buona. Negli scorsi giorni il progetto di riattivazione della linea transfrontaliera è infatti stato al centro di un incontro organizzato a Malnate dalla sindaca della località, a cui sono stati invitati i rappresentanti della ventina di Comuni a ridosso della linea e altre autorità. E l’idea è piaciuta quasi a tutti, come ha scritto qualche giorno fa La Provincia di Como. Due consiglieri regionali della Lombardia si sono così impegnati a portare il tema sui tavoli che contano (in Giunta regionale).

Dai turisti ai pendolari

La ferrovia Mendrisio-Castellanza è stata inaugurata nel 1904 (o almeno una prima tratta). È stata attiva per oltre 100 anni, ma negli ultimi 20 anni circa era stata impiegata solo con scopi turistici. Molti di voi ricorderanno sicuramente i viaggi con la locomotiva a vapore del Club San Gottardo di Mendrisio.

Ciò che interessa ai Comuni della zona non è tuttavia solo una riattivazione a scopo turistico e ricreativo della storica ferrovia, bensì la messa a disposizione di un servizio ai numerosi frontalieri che ogni giorno si recano in Ticino per lavoro. L’idea è di far circolare un treno ad idrogeno e di allacciarsi, in territorio svizzero, alla linea Arcisate-Stabio.

Per ora ad attraversare il confine sembra però ci siano solo i vecchi binari. Nel progetto non sono infatti ancora state coinvolte le autorità ticinesi, come ci conferma il presidente della Commissione regionale dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio Andrea Rigamonti.

Binari usati a singhiozzo

Da quando è stata inaugurata nel 1904, la linea è stata usata a singhiozzo, sia per il trasporto di viaggiatori, sia per il trasporto di merci. Il collegamento con la Svizzera e Mendrisio è datato 1928. Alternando anni di utilizzo con anni di abbandono, i binari sono stati sfruttati fino al 2014.

©CdT.ch - Riproduzione riservata