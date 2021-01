L’anno scorso è stato come vedere un lungo film (non emozionantissimo tra l’altro se proprio dobbiamo dirla tutta) e perdersi il finale perché si è rotto il televisore. Quello stesso film sta per essere ritrasmesso in replica e stavolta sì, si riuscirà ad arrivare ai titoli di coda. Era il 18 marzo, nel mezzo della prima ondata pandemica, e con un lapidario «Coronavirus: annullate le elezioni comunali 2020» il Consiglio di Stato annunciava lo slittamento di un anno - al 18 marzo 2021 - del rinnovo dei poteri comunali. Sembravano lontanissime, eppure ormai ci siamo. Entro l’8 febbraio dovranno essere presentate le liste e anche a Mendrisio i partiti si stanno preparando. Quelli che stiamo vivendo sono giorni importanti, in cui un po’ tutti si stanno preparando a mettere in moto «la macchina»...