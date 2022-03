La superstrada resta monca, Stabio vuole vederci chiaro

Continua a essere un compito arduo per il Mendrisiotto tentare di sgravare i centri cittadini dal traffico. A riprova di ciò il Municipio di Stabio ha inviato una missiva all’Ufficio federale delle strade (USTRA) per chiedere lumi in merito alla decisione del Consiglio federale di anticipare al 2030 la realizzazione del Potenziamento Lugano-Mendrisio (PoLuMe) e posticipare il progetto della circonvallazione Stabio-Gaggiolo oltre il 2040. L’Esecutivo comunale vuole vederci chiaro in particolare per quanto riguarda il prolungamento della superstrada fino a ridosso della dogana e capire quali interventi di manutenzione, e dove, ha in programma la Confederazione nei prossimi anni.

Questioni in sospesoNella lettera viene evidenziato come il progetto sia stato sviluppato oltre 20 anni fa e «la fattibilità...