Continuità e qualità. Ma anche territorio e tradizione. Per iniziare questo articolo avremmo voluto scegliere la parola chiave del progetto che lo ispira. Identificarne una è però davvero complicato. Per quale motivo? Perché ciò a cui si ambisce è far rinascere - o usando le parole di Mirko Rainer, che si occuperà della sua gestione, «far rinascere un fiore» - un luogo storico e apprezzato, inserito in un contesto paesaggistico probabilmente unico per il Mendrisiotto (e forse per l’intero Ticino), usando due tipi di armi, naturalmente metaforiche: il martello e il mestolo.

Tra aprile e maggio

Siamo a Stabio, per la precisione sulla collina di Montalbano dove sorge l’omonimo ristorante. Ora però è chiuso e non a causa del coronavirus. Dopo una lunga gerenza da parte della famiglia Croci Torti,...