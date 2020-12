La via che sposta il centro

Ieri ci passavano le auto. Domani potranno percorrerla solo ciclisti e pedoni, che avranno «corsie» separate e quindi non s’intralceranno. Ma quella presentata ieri a Mendrisio «non è solo una strada», come ha sottolineato subito il capodicastero Costruzioni del capoluogo momò Daniele Caverzasio.

Mille persone da febbraio

Via Catenazzi - per essere più precisi, la porzione della via al centro della riqualificazione che sta volgendo a termine - può infatti essere considerata il simbolo di un comparto che sta cambiando e che si prepara ad accogliere - «da febbraio, con l’inizio del secondo semestre», come annunciato dal presidente della SUPSI Alberto Petruzzella - il nuovo campus che sarà frequentato da un migliaio di persone: circa 750 studenti e 250 collaboratori. Un comparto che da periferico diventerà centrale, un cuore pulsante: «La linea ferroviaria un tempo divideva», ha continuato Caverzasio. Da un lato dei binari c’era il paese, dall’altro la periferia. Ora non è più così.

Un puzzle in costruzione

La riqualificazione di via Catenazzi e la sua vocazione a collegamento per la mobilità lenta si inseriscono nella ridefinizione di un «comparto in movimento», ha evidenziato il sindaco Samuele Cavadini. Di cui fanno parte il nuovo nodo intermodale, il campus SUPSI (l’edificio sarà inaugurato il 23 aprile, alla presenza di Ignazio Cassis), la rinnovata stazione ferroviaria («manca solo il completamento dello stabile viaggiatori», ha spiegato Roberta Trevisan, portavoce delle FFS), il sottopasso della stazione prolungato fino a via Catenazzi, un bike and ride con circa 230 stalli («120 per moto e 110 per bici», ha precisato Fabiano Martini, a capo dell’Ufficio della progettazione del Sottoceneri), il nuovo autosilo comunale sotto il campus e altre opere. Tutti tasselli di un puzzle che «sposterà il baricentro» di Mendrisio - parole di Francesca Luisoni, capodicastero Pianificazione -, e trasformerà il comparto in un fulcro anche dei trasporti e dell’interscambio.

Le corsie, gli alberi e la collina

Ma facciamo un passo indietro, perché ogni opera citata avrà (o ha già avuto) il suo palcoscenico (vedi ad esempio il CdT del 7 novembre per il nodo intermodale). E la protagonista della conferenza stampa all’aperto di ieri era via Catenazzi. La somma investita da Mendrisio per la sua riqualificazione è di 1,25 milioni. Negli ultimi mesi la via tra i binari della stazione e il nuovo campus si è trasformata da campo stradale della larghezza di 3 metri in spazio riservato ai pedoni (della larghezza di 1,5 metri) e alle bici (2,5 metri) con una canaletta centrale (larga 50 centimetri). Tra la strada e il campus troveranno spazio alberi ed elementi di arredo, tra la via e i binari una collinetta larga 5 metri. «Vogliamo mantenere un equilibrio sano tra costruito e verde», ha commentato il sindaco.

L’auspicio è che in futuro la zona non sia frequentata solo da studenti e pendolari, ma anche da mendrisiensi che sceglieranno di fare lì le loro passeggiate. Anche perché in fase di progettazione c’è una pista ciclabile di cui via Catenazzi è solo una piccola porzione, ha ricordato Luisoni, e anche perché il Municipio sta lavorando alla pianificazione della zona della stazione e il desiderio è quello di puntare sulla vivibilità. Una variante di Piano regolatore è in fase di studio.

Il poker vincente

Alla trasformazione del comparto stanno collaborando in tanti. Gli svariati attori che hanno presenziato ieri ne sono la prova. Quello che ormai è sempre più visibile e che ha coinvolto l’area è un lavoro di gruppo. Il team che vi si sta dedicando è un quartetto, un poker vincente formato da Città di Mendrisio, Dipartimento del territorio, SUPSI e FFS. «Questo è di gran lunga il progetto con la miglior collaborazione a cui ci siamo dedicati», ha detto Petruzzella. SUPSI per realizzare il campus ha investito 96 milioni: «Costruire a ridosso delle stazioni fa parte della nostra strategia». Il carattere strategico della rivoluzione in corso a Mendrisio è stato sottolineato anche da Trevisan: «Ciò che sta nascendo qui è quello che ci si aspetta in futuro anche in altre stazioni».

Da gennaio l’autosilo

Tra le novità che stanno vedendo la luce nel comparto c’è anche il nuovo autosilo comunale che sarà ospitato nei due piani inferiori (e interrati) del campus. Sarà inaugurato il 1. gennaio e metterà a disposizione 325 posteggi, di cui 165 park and rail e 32 con ricarica elettrica. Per la sua realizzazione Mendrisio ha investito oltre 16 milioni di franchi.

