Per la Villa vescovile di Balerna non c’è pace. O forse ce n’è troppa. Sta di fatto che l’imponente edificio, costruito a partire dal 1706 su commissione del vescovo di Como Francesco Bonesana e oggi in stato di parziale abbandono, da tempo sogna il rilancio. Che, tuttavia, stenta a concretizzarsi, come ci spiega il fiduciario immobiliare Marco Fantoni.

«Mi impegno su tutti i fronti, ma finora non ho ancora trovato nessuno che si sia messo a disposizione per fare qualche discorso concreto», rileva. Diverso è invece il discorso per il progetto di edilizia residenziale firmato Mario Botta che prevede la realizzazione di tre palazzine nell’area retrostante la villa: il cantiere sarebbe dovuto iniziare in questo periodo, ma il coronavirus ha deciso altrimenti, rimandandone la partenza.

