Le due Zone per il lavoro di Riva San Vitale

Il Consiglio comunale di Riva San Vitale ha dato il via libera mercoledì sera alla ridefinizione delle aree industriali del comune lacustre. Adottando una variante di Piano regolatore, il Legislativo – adeguandosi alle linee guida del Dipartimento cantonale del territorio – ha di fatto istituito due Zone per il lavoro, una a sud (verso Rancate) e una più piccola a nord. In sintesi, la prima comprende quelle che sono definite «attività di produzione intensiva di beni e servizi». Si caratterizza per rilevanti immissioni, grandi volumi di costruzione, ampie superfici di produzione, depositi, posteggi, centri commerciali o logistici.

La Zona per il lavoro a nord, invece, è destinata a «attività di produzione di beni e servizi». Senza il termine «intensiva» è da intendere per attività con minore...