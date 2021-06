Il potenziale delle nostre Officine è notevole. Come Municipio vediamo molto favorevolmente il progetto delle Ferrovie federali svizzere (FFS), anche perché assicura il mantenimento dei posti di lavoro, con la possibilità in futuro di aumentarli di qualche unità». È molto soddisfatto il sindaco di Chiasso Bruno Arrigoni dopo l’incontro di ieri con le FFS che hanno illustrato i piani per lo sviluppo dello scalo chiassese.