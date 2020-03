Sarebbe dovuta essere un’edizione importante, quella delle Processioni della Settimana Santa di Mendrisio di quest’anno. Sarebbe infatti stata la prima edizione dopo il riconoscimento della manifestazione a Bene immateriale culturale dell’UNESCO. «Fino a pochi giorni fa il Consiglio di Fondazione aveva investito molte energie per sviluppare il progetto», ma pur con grande rincrescimento «l’annullamento non è ulteriormente prorogabile». Le idee e i progetti a cui si è lavorato nel corso dei mesi «saranno proposte per l’edizione 2021».