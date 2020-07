Le strade del Generoso avranno nuova vita

(Aggiornato alle 23.23) - Con 39 voti favorevoli e un astenuto il Consiglio comunale di Mendrisio, riunito qeusta sera al Mercato coperto, ha accolto il messaggio riguardante la richiesta del credito di 100 mila franchi per risanare i 5,5 chilometri di strade deteriorate sulle pendici del Monte Generoso e l’accordo per gestirle: i lavori di asfaltatura potranno così cominciare. Il cantiere avrebbe dovuto prendere il via in primavera, ma l’emergenza legata al coronavirus ha ritardato la decisione dei Legislativi dei Comuni interessati e così anche i lavori. Le strade da risanare transitano infatti anche sul territorio di Castel San Pietro (che si occuperà della gestione dei lavori) e Breggia, dove i Consigli comunali si sono già espressi favorevolmente. Il costo totale dei lavori ammonta a oltre 1,6 milioni di franchi: circa un milione è garantito da sussidi cantonali e federali, la quota restante se la dividono i tre Comuni più Swiscom e AIM (che approfitteranno del cantiere per realizzare dei lavori di loro competenza). Con l’approvazione del messaggio, il consorzio forestale Cassinelli-Dosso dell’Ora-Muggiasca creato nel lontano 1973 per la gestione della strada è stato sciolto (peraltro dopo una lunga battaglia legale, fatta di ricorsi, controricorsi e liti sulla chiave di riparto e sulla partecipazione al consorzio stesso). «Si chiude una vicenda - ha detto la capodicastero Pianificazione Francesca Luisoni - e se ne apre un’altra, più concertata e con un occhio di riguardo al Generoso».