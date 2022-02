Le tante inchieste italiane della società malto-chiassese

Un fiduciario immobiliare ticinese di 54 anni attivo nel Sottoceneri è stato condannato in Italia a due anni di carcere in Cassazione - vale a dire in via definitiva - per una frode sull’IVA effettuata fra il 2015 e il 2016 da una società italiana di cui era amministratore. Frode per cui dovrà concorrere a restituire oltre due milioni di euro allo Stato italiano. E questa sentenza potrebbe non essere l’ultima, in quanto il fiduciario e la stessa società (che ha base a Malta e anche una succursale a Chiasso) sono coinvolti in importanti inchieste nella Penisola. Idem alcune delle persone che ruotano attorno alla società, fra cui un imprenditore piacentino di 58 anni titolare dal 2018 di una società dedita alla consulenza aziendale con base a Lugano. Società peraltro domiciliata presso uno studio...