Contravvenzione alla Legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori. Doveva rispondere anche di questo raro e anomalo reato uno dei due uomini alla sbarra questa mattina a Lugano, davanti a una Corte delle Assise correzionali di Mendrisio presieduta dal giudice Marco Villa. Una «legge particolarissima», come ha ammesso anche Villa. Legata però al trasporto oltre confine di uno strumento abbastanza comune: un puntatore laser. Escluso questo reato, il caso approdato in aula - che ha interessato due diversi procedimenti presieduti dalla stessa Corte - è per onor di cronaca simile a tanti altri.

I due imputati - un italiano di 27 anni e un albanese di 30 - sono infatti stati sorpresi mentre trasportavano dalla Svizzera all’Italia (sono stati fermati sull’A2 in territorio di Coldrerio e avevano appena oltrepassato il valico di Brogeda) cocaina e hashish. Il primo, difeso dall’avvocato Silvia Gianetta, ha dovuto rispondere di infrazione aggravata e semplice alla Legge federale sugli stupefacenti, di riciclaggio di denaro e di contravvenzione alla Legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori per il trasporto il 17 settembre scorso di circa 50 grammi di cocaina, poco meno di 100 grammi di hashish e un puntatore laser. E di altri 300 grammi di cocaina circa e 10.000 franchi non dichiarati tra il mese di luglio e il mese di settembre, in occasione di altri viaggi. Il secondo imputato, difeso da Letizia Ghilardi doveva rispondere solo dello stupefacente trasportato il 17 settembre, quindi 50 grammi di cocaina e quasi 100 di hashish. Era accusato di infrazione aggravata e semplice alla Legge federale sugli stupefacenti.