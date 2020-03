Sono tornati a casa, quello che per loro si era trasformato in un incubo americano può quindi considerarsi finito. Il rientro in Ticino (e in Italia) non corrisponde in ogni caso alla conclusione del caso che, ricordiamo, li aveva portati in carcere in Florida, poco meno di un mese fa.

Stiamo parlando del 35.enne di Chiasso e del 45.enne comasco (di Ponte Chiasso) arrestati dopo essere stati sorpresi all’aeroporto di Orlando con 8 chilogrammi di ketamina nelle valigie. I prossimi passi della vicenda devono ancora essere definiti, per ora hanno però potuto fare rientro in Svizzera e in Italia. Anche perché l’obiettivo del loro legale Alexandro Maria Tirelli è che siano giudicati qui, quindi di evitare che debbano tornare a scontare un’eventuale pena detentiva negli Stati Uniti. In quanto, spiega...