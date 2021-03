Ligornetto, 3 classi in quarantena

In Ticino ci sono tre nuove classi in quarantena a causa del coronavirus, tutte alla scuola elementare di Ligornetto.

La misura, comunicata dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport - che quotidianamente rende noto quante classi delle scuole pubbliche ticinesi sono in quarantena e in quali località - ha fatto temere la presenza di un importante focolaio da coronavirus alle elementari del quartiere mendrisiense.

La scuola elementare di Ligornetto ha in totale cinque sezioni. Più della metà degli alunni sono quindi attualmente in quarantena. Per loro è stata prontamente attivata la didattica a distanza - spiega ancora il direttore - «le lezioni proseguono quindi con gli allievi a casa, come eravamo pronti a fare da settembre in caso di necessità». La quarantena delle tre classi di Ligornetto durerà fino al 7 marzo.