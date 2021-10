La prima giornata di chiusura al traffico del nucleo di Ligornetto - dalle 5 alle 8 e dalle 16.30 alle 19.30 - ha dato i suoi frutti. Lunghe colonne di auto si sono formate sulle arterie principali in provenienza da Stabio-Gaggiolo e da Clivio. E a fine giornata è scattata l’interrogazione alla Città di Mendrisio da parte del gruppo Lega dei Ticinesi, UDC e UDF. «Pur capendo il senso di questa misura, riteniamo che essa vada a creare delle disparità di trattamento fra i vari Quartieri della Città e non risolva in maniera definitiva il problema, ma lo sposti altrove», scrivono i firmatari (il primo è Samuele Bobo Caimi).

In particolare, viene portato all’attenzione del Municipio «il malcontento fra i residenti di Mendrisio che giustamente, pagando le imposte nel nostro Comune, vorrebbero poter transitare liberamente senza limitazioni». L’interrogazione avanza a questo punto una proposta: creare un «bollino» a beneficio dei residenti

della Città di Mendrisio che «permetterebbe loro di transitare in determinate zone (vedi Ligornetto e Rancate) senza per questo dover aprire queste zone al traffico transfrontaliero». Una soluzione «ampiamente praticata da diversi Comuni come Caslano, Coldrerio, Balerna» e prima «dagli stessi ex Comuni di Rancate e Ligornetto».

«Cosa ne pensa della nostra proposta di un bollino/vignetta che conceda ai residenti di passare per determinate vie? - chiedono alla Città Samuele Bobo Caimi, Roberto Pellegrini, Benjiamin Albertalli, Lorenzo Rusconi, Nadir Sutter e Alessio Alli -. Il Municipio intende studiare una proposta in tal senso? Se no, perché?».

©CdT.ch - Riproduzione riservata