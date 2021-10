Ligornetto off limits: traffico caotico

Finisce così la prima mattinata di chiusura al traffico del nucleo di Ligornetto, dalle 5 alle 8. Ma si replicherà nel pomeriggio dalle 16.30 alle 19.30. Oggi è il giorno del debutto delle nuove disposizioni decise della Città di Mendrisio per impedire agli automobilisti, soprattutto frontalieri ma non solo, di intasare le strade del centro storico del quartiere. E le ripercussioni si sono subito fatte sentire. Lunghe colonne di auto si sono formate sulle arterie principali in provenienza da Stabia-Gaggiolo e da Clivio.

Gli addetti di un’agenzia privata erano sistemati nei punti nevralgici, cioè all’imbocco del nucleo dove per l’occasione erano stati posati cartelli stradali che indicavano il blocco parziale del traffico nelle fasce orari indicate. Molti automobilisti sono stati presi alla sprovvista dal provvedimento, anche se annunciato negli scorsi giorni. E sovente non l’hanno presa bene. A farne le spese gli innocenti addetti al traffico che si sono dovuti sorbire le contumelie dei conducenti i quali, nonostante le spiegazioni, non capivano il perché del provvedimento. Inviperiti anche gli automobilisti locali che non disponevano dell’obbligatorio bollino per poter entrare nella zona off limits.