Lite al bar degenera, c’è un ferito

C’è stata una violenta lite sabato notte a Mendrisio. Un alterco degenerato, forse per questioni di cuore, stando alle indiscrezioni circolate nelle scorse ore. Le persone coinvolte sono almeno due, una di loro ha avuto la peggio, tanto da dover essere ricoverata in un ospedale di Berna, specializzato in infortuni e fratture al viso.