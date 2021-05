(Aggiornato) Secondo le prime informazioni fornite dall’agenzia Rescue Media, sembra la coppia non fosse nuova a litigi di quel genere a Riva San Vitale ma stavolta l’alterco è degenerato, con la comparsa addirittura di un coltello. Tanto che l’uomo e la donna sono finiti all’ospedale, per fortuna con ferite apparentemente non gravi. Secondo voci raccolte in paese sembrerebbe che in passato ci fossero già state i discussioni all’interno della coppia.

Ora i due dovranno rispondere di quanto accaduto davanti agli inquirenti e, se del caso, davanti alla giustizia.

La disputa

Secondo una prima e parziale ricostruzione dei fatti, la disputa sarebbe iniziata attorno alle 18.30 di ieri in un appartamento in piazza Grande dove la coppia viveva. Col passare dei minuti, gli animi si sono sempre più surriscaldati. Tanto che a un certo punto è apparso un coltello nella mano di uno dei due contendenti. E questi non si è limitato a brandirlo per minacciare chi gli stava di fronte. Lo ha anche colpito. Nel parapiglia, avvenuto secondo modalità e cause ancora da chiarire, anche l’altra persona è rimasta ferita.

I soccorsi

Come accennato all’inizio, i due se la sono cavata con ferite leggere. Non di meno in piazza Grande a Riva San Vitale sono accorsi due veicoli del Servizio autoambulanza del Mendrisiotto (SAM).

Il personale sanitario è dapprima intervenuto per soccorrere sul posto i due rivali. In un secondo tempo li hanno comunque trasportati all’ospedale per le cure del caso.

L’inchiesta

Sul luogo della rissa sono giunte anche agenti della polizia che hanno provveduto a calmare i bollenti spiriti. A questo punto sarà l’inchiesta della Magistratura a stabilire le cause dell’alterco e a determinare le rispettive responsabilità dei protagonisti.

