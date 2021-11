Il FoxTown gioca d’anticipo e apre una straordinaria stagione di shopping in previsione dell’imminente Natale 2021 grazie ai «Black Shopping Days». Un’occasione riservata a tutti gli iscritti a FoxPrivilege, il programma loyalty di FoxTown, che dal 20 al 29 novembre dedica dieci giornate di shopping esclusivo in cui beneficiare di sconti fino al 50% sul prezzo outlet negli oltre 100 stores aderenti. Il centro commerciale - si legge in una nota - «offre dunque un’esperienza d’acquisto sempre più accattivante, capace di accogliere le esigenze della propria clientela e trasformarle in una relazione coinvolgente e duratura attraverso iniziative concrete. Grazie alla sua ampia proposta di brand prestigiosi appartenenti al mondo del lusso, del fashion, dello sport e del lifestyle, FoxTown soddisfa i propri clienti riuscendo a esaudire anche le wishlist più esigenti. Il factory stores inoltre promuove da sempre una mobilità ecosostenibile, grazie alla sua posizione strategica, a soli 50 km da Milano e nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria di Mendrisio San Martino, incentiva i propri visitatori all’utilizzo di mezzi pubblici così da ridurre emissioni di CO2 e traffico. In un’ottica di sostegno alla mobilità green integrata, FoxTown dispone inoltre di un’ampia area parcheggio in cui sono installate colonnine per auto elettriche e di una comoda velo-stazione. A Mendrisio è tutto pronto per la stagione più scintillante dell’anno: 250 marchi, 8 punti ristoro, un casinò e i preziosi allestimenti natalizi aspettano clienti e visitatori per un’emozionante esperienza di shopping».