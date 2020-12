L’associazione gestisce un centralino, a cui è possibile segnalare maltrattamenti, abusi, disagio e altre situazioni vissute dai giovani tra le mura di casa. E in questo periodo le sue linee sono particolarmente sollecitate, spiega Tina Mantovani dell’associazione. «Difficile dire se sia a causa del coronavirus o meno, ma le segnalazioni sono in aumento, una crescita che rispecchia l’aumento del malessere tra le mura di casa. Purtroppo c’è tanta trascuratezza in giro e anche tanta droga».

I volontari che rispondono al telefono – il numero è lo 091/682.33.33, le linee sono attive ogni giorno tra le 8 e le 20 – hanno un ruolo delicato e cruciale. «Noi siamo qui per ascoltare, ogni telefonata è unica e come tale la trattiamo. Ascoltiamo, ci prendiamo tutto il tempo necessario perché è fondamentale costruire la fiducia. Le telefonate spesso cominciano in terza persona, raccontando situazioni che accadrebbero ad altri, poi instaurando un rapporto di confidenzialità e fiducia si scopre che in realtà i casi raccontati stanno accadendo proprio a chi telefona. Quando gli interlocutori tolgono l’armatura diventano veri e lì il colloquio si apre». Ai volontari dell’associazione spesso vengono raccontati dettagli, situazioni gravi e nascoste a lungo, «forse perché non rappresentiamo l’autorità, con noi è più facile parlare, senza vergogna». Un ruolo chiave dei volontari è poi quello di creare un ponte, un collegamento con i servizi, per garantire ai giovani una presa a carico adeguata. Con le autorità comunali e cantonali, la polizia e con le Autorità regionali di protezione la collaborazione è ottima, sottolinea Mantovani. Così come con le altre associazioni attive sul territorio, come La Sorgente (coordinata da Lidia Canonico).