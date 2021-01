È stato ribattezzato «Pacco Momò». Al suo interno, aveva spiegato il comitato di Nebiopoli, c’è tutto lo spirito del Mendrisiotto. Uno spirito solidale, dal momento che il ricavato dell’iniziativa verrà devoluto «ai gruppi di carnevale in difficoltà che ne faranno richiesta» recitava il comunicato diffuso ieri. Ebbene, le 300 confezioni sono state vendute nello spazio di poche ore. Per la gioia del presidente Alessandro Gazzani. Il quale, candidamente, ammette: «Non ci aspettavamo una risposta simile». E ancora: «La speranza, è chiaro, c’era. Una parte del comitato spingeva per realizzare 100 confezioni, altri invece puntavano a 500. Con 300, diciamo, abbiamo accettato un compromesso. Considerando che ogni Pacco è stato venduto a 60 franchi, la somma raccolta è considerevole. E ci permette...