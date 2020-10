Parlare di acquedotti non è l’argomento politicamente più sexy, ma in una regione come il Mendrisiotto - in cui i problemi di approvvigionamento idrico si susseguono - interventi come questo si rivelano importantissimi. Soprattutto considerando che si dovrà attendere fino al 2026 per veder realizzato l’acquedotto regionale. Il Consiglio comunale di Mendrisio ha dato luce verde alla costruzione di un nuovo pozzo in zona Prati Maggi a Rancate e approvato un credito di 4,5 milioni per la sua realizzazione. «Il pozzo - ha spiegato il Municipio - è indispensabile per l’approvvigionamento di acqua potabile di parte di Rancate. Rappresenta una fonte di valenza regionale e già da tempo si sa che deve essere riperforato perché la parte relativa al filtro non dà più garanzie di stabilità e rischia il collasso». Un nuovo pozzo chiamato anche a sostituire i quantitativi d’acqua oggi forniti da quelli di San Martino, destinati alla dismissione.