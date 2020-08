In marzo c’erano tutte le premesse per un disastro. La chiusura di bar e ristoranti sembrava il preludio a un’ecatombe nel settore e anche l’estate non sembrava presagire nulla di buono visto che si poteva già intuire che di turisti dall’estero ne sarebbero arrivati pochissimi. Poi è arrivato luglio e con lui le prime buone notizie. In Ticino il turismo interno (dal resto della Svizzera) ha compensato le perdite e per il settore alberghiero e la ristorazione è stata una boccata d’ossigeno. Me è stato così anche a sud del ponte-diga? «Luglio - ci conferma Flavio «Mamo» Quadranti, presidente di GastroMendrisiotto - è andato quasi meglio degli altri anni. È un’impressione che hanno avuto anche altri colleghi. Rimane di certo un’estate atipica, partita comunque male. Non dimentichiamo che c’è stato...