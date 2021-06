Mai ricevuto sussidi pubblici? Allora l’Ente regionale ti aiuta

Qualcosa si è mosso per andare incontro ai bisogni delle piccole aziende del distretto che si trovano in difficoltà a causa della pandemia e dei mancati sostegni finanziari da parte di enti pubblici, siano essi federali, cantonali o comunali. L’Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio (ERS-MB) ha deciso di mettere sul tavolo 200.000 franchi per chi non ha finora potuto beneficiare di aiuti.

È stato così accolto l’accorato appello della Società dei commercianti del Mendrisiotto (SCM) che chiedeva un sostegno complementare per le realtà commerciali della nostra regione.

Agli albi comunali

La decisione è stata presa dal comitato esecutivo nella sua ultima seduta e subito comunicata a tutti i Municipi. A questi ultimi è infatti stata recapitata una lettera affinché i potenziali...