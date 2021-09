«Sono ormai due anni che sopravviviamo grazie alla generosità della gente, non possiamo continuare a chiedere soldi in giro, questa non può essere una soluzione a lungo termine». Dalle parole di Michele Aramini, presidente dell’Associazione monitori e animatori colonie (AMAC) trapela preoccupazione. Per il gruppo mendrisiense che organizza colonie estive e momenti di svago per ragazzi l’emergenza non è evidentemente superata.

Il grido d’allarme

Sono trascorsi alcuni mesi da quando, lo scorso inverno, durante l’assemblea Aramini aveva lanciato un grido d’allarme: «Non abbiamo più soldi, rischiamo di dover chiudere». Lo abbiamo ricontattato per capire come è evoluta la situazione e se i tempi, economicamente, sono un po’ più tranquilli. Ma capiamo subito che l’incertezza è ancora molta. «Siamo...