(Aggiornato e corretto alle 13.40) - Attorno alle ore 10.45 di questa mattina, venerdì 30 ottobre, un operaio ha avuto un malore mentre lavorava nel cantiere edile di via Mola a Coldrerio, non si tratta quindi un infortunio agli arti inferiori come ipotizzato inizialmente. Stando alle informazioni raccolte dal CdT, un operaio intento a lavorare all’edificazione di una casa ha avuto un mancamento e, una volta interpellati per scrupolo i soccorritori, questi hanno deciso farlo scendere a terra con l’aiuto di una gru in barella, per non farlo camminare. L’operaio era cosciente nel corso dell’operazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SAM, che hanno richiesto l’intervento dell’unità tecnica dei pompieri del Mendrisiotto per soccorrere il paziente.