Maltempo, danni alla masseria di Pianspessa

La tempesta di ieri ha danneggiato un grande acero nei pressi della masseria Pianspessa, sulle pendici del Monte Generoso. La notizia si legge sulla pagina Facebook dedicata al progetto per il recupero del importante comprensorio agricolo e dei suoi elementi architettonici. «Nonostante le cure prodigategli, il grande acero di Pianspessa, piantumato nel 1768, è in parte crollato andando a dannegiare il tetto della nevèra», si legge nel testo, dal quale si apprende pure che i lavori di messa in sicurezza e di restauro avranno inizio oggi e proseguiranno durante la prossima settimana.