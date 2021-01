All’inizio sembrava titubante. Quando è subentrato in Municipio a Mendrisio in sostituzione del dimissionario Marco Romano, Manuel Aostalli (PPD) sembrava orientato ad un impegno a corto termine: giusto il tempo di concludere la legislatura in corso.

Da quando ha assunto la carica di municipale in settembre – ed ereditato i dicasteri Finanze e Aziende industriali – qualcosa è però cambiato. Un qualcosa che lo ha convinto a candidarsi per confermare il suo posto in Municipio: «Sarò in lista, vorrei poter dare continuità a quanto iniziato» esordisce. La scelta di Aostalli è legata anche a una constatazione: «Inizialmente non sapevo bene quanto la carica politica mi avrebbe impegnato e non ero quindi certo che fosse compatibile con il mio lavoro. Ora invece so che le due cose sono conciliabili...