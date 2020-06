«Nell’autunno 2019 avevo annunciato di non voler sollecitare un nuovo mandato per dedicarmi a una nuova sfida professionale nel privato quale direttore della Fondazione IPT Ticino attiva nel (re)inserimento di persone in difficoltà di salute e/o personale nel mondo del lavoro, nonché a nuove responsabilità assunte da aprile 2020 nel quadro del mio mandato di deputato alle Camere federali», fa presente il municipale in una nota.