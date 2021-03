Chiasso introduce l’obbligo di indossare la mascherina negli spazi pubblici più frequentati, ossia parchi pubblici e parchi giochi, dove saranno posati dei cartelli informativi. La misura intende contribuire a contenere i contagi. Il Municipio di Chiasso ha deciso di seguire l’esortazione del Consiglio di Stato relativa all’introduzione mirata dell’obbligo di indossare la mascherina nelle aree pubbliche molto frequentate e a rischio di assembramento. Per quanto riguarda Chiasso, la misura, a scopo preventivo, viene dunque introdotta negli spazi sul territorio cittadino dove maggiore è l’afflusso di persone, segnatamente in tutti i parchi pubblici e in tutti i parchi giochi. L’arrivo della primavera e l’approssimarsi della Pasqua inducono la popolazione e i visitatori a frequentare maggiormente le zone all’aperto più attrattive della città. La situazione particolare di Comune di confine impone la massima attenzione. Al fine di informare compiutamente tutte le persone, saranno posati dei cartelli ufficiali in cinque lingue che segnalano l’obbligo della mascherina nei luoghi suindicati, compresa l’area sotto il Penz e lungo la relativa strada sterrata. Il Municipio ringrazia le cittadine e i cittadini di Chiasso, che da sempre hanno comunque dimostrato grande sensibilità e senso di responsabilità indossando spontaneamente la mascherina negli spazi pubblici.