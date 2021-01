Mendrisio ha il doppio degli abitanti di Chiasso. I leggeri cambiamenti avvenuti alle popolazioni dei due poli momò nel corso del 2020 rendono questa proporzione sempre più precisa.

Il 31 dicembre scorso nel capoluogo vivevano 15.509 persone (7.524 uomini e 7.985 donne), 25 in più di 12 mesi prima (quando erano 15.484). Per quanto riguarda la composizione della popolazione, attinenti e ticinesi sono diminuiti (rispettivamente di 24 e 12 unità), confederati, stranieri e apolidi sono invece aumentati (più 10, più 50 e più 1). In cifre totali gli attinenti sono 4.211, i ticinesi 5.665, i confederati 2.086, gli stranieri 3.535 e gli apolidi 12.

«Non sottovalutiamo»

Gli abitanti di Chiasso registrati alla fine del 2020 erano invece 7.727. Nella cittadina di confine la tendenza è inversa rispetto a Mendrisio: la popolazione è infatti diminuita di 147 unità. «Il saldo demografico è da alcuni anni negativo - è il commento dell’Esecutivo -: fenomeno di difficile lettura, condiviso da diversi altri centri ticinesi, che comunque il Municipio di Chiasso non intende sottovalutare».

A Chiasso, come a Mendrisio, attinenti e ticinesi sono in calo (i primi di 3 unità hanno raggiunto quota 1.821, i secondi di 63, a fine 2020 erano 2.036). I confederati sono aumentati di 5 unità (ora sono 677), gli stranieri sono 1.793 (37 in più). In calo infine, ed è un calo sensibile, i dimoranti, ora 1.338. In relazione a questo dato il Municipio spiega che la diminuzione di 126 unità è «dovuta in gran parte ai dimoranti con permesso B».

Medaglia d’oro ad Arzo

Torniamo virtualmente a Mendrisio per concentrarci sui quartieri: in due sole località la popolazione nel corso del 2020 è diminuita. Mendrisio borgo ha 6.980 abitanti (4 in più di fine 2019), Salorino 490 (più 5), Arzo 1.317 (più 26), Tremona 518 (più 3), Capolago 778 (meno 34), Rancate 1.593 (più 4), Genestrerio 1.091 (più 8), Besazio 610 (più 3), Meride 320 (meno 3), Ligornetto 1.812 (più 9).

Tanti fiocchi rosa e azzurri

Nel 2020 a Mendrisio sono nati ben 22 bambini in più che nel corso del 2019; le nascite sono infatti state 95. L’aumento compensa parzialmente la crescita dei decessi, su cui influisce il coronavirus, che sono stati 186 (24 in più). Il saldo naturale a Chiasso è leggermente più negativo: le nascite sono state 41 (meno 2), mentre i decessi 139 (più 33). Nella cittadina i matrimoni celebrati nel 2020 sono stati 16 (meno 2), a Mendrisio 79 (meno 20).

©CdT.ch - Riproduzione riservata