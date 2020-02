Nel pieno rispetto della legge di causa ed effetto, il primo caso di Coronavirus in Ticino ha provocato immediate quanto impetuose reazioni in Ticino. La preoccupazione dei ticinesi è aumentata esponenzialmente, passando anche su Internet: come spiega Alessandro Agostini, client partner di AvantGrade, agenzia di Digital Marketing specializzata nell’analisi delle ricerche web, è proprio Google il mezzo dove tante persone cercano le risposte alle loro paure.