I Piani regolatori di Mendrisio sono parecchio sovradimensionati, c’è infatti posto per oltre 3.500 abitanti di troppo. A stabilirlo è il Compendio sullo stato dell’urbanizzazione della Città (lo strumento che fornisce un quadro aggiornato della situazione relativa all’uso del territorio edificabile, in particolare per quanto riguarda i terreni liberi). Ve ne abbiamo parlato, in termini generali, qualche settimana fa (vedi CdT del 29 dicembre 2020).

Il Municipio ora studia soluzioni per rientrare nei limiti della pianificazione in vigore. Anche se ragionamenti in ottica futura erano già in corso, visto che i dati recentemente diffusi non sono totalmente inattesi.

Numeri, non qualità

Secondo i dati resi noti di recente, per quanto riguarda gli abitanti di Mendrisio si parla di una previsione...