Casa dolce casa. Ma quale è la situazione immobiliare a sud del ponte-diga rispetto al resto del cantone? E i prezzi delle abitazioni a Chiasso o a Mendrisio sono diversi da quelli che si possono trovare a Lugano, Locarno o Bellinzona? La risposta è sì. Per capirlo ci siamo affidati al «ProperTI Market Study 2020» realizzato dallo studio Brülhart&Partners di Ponte Tresa, che vari esperti considerano una sorta di Bibbia del mercato immobiliare ticinese. Mendrisio, tra le quattro città del cantone, è quella con i prezzi più bassi.

Inutile confrontare il centro di Mendrisio con quello di Lugano. Per intenderci, nella parte più vicina al lago del nucleo di Lugano il valore mediano degli affitti per gli immobili nuovi è di 395 franchi annui per ogni metro quadrato di superficie utile netta. A Mendrisio...