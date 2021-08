Mendrisio fa acquisti pregiati per creare un immenso parco

Un parco che renderà Mendrisio più città, perché è anche nei parchi pubblici, luoghi di ritrovo, distensione e interazione, che si crea la cultura cittadina. Ma anche un parco che ritroverà il suo splendore, perché sarà ricostituito nella sua interezza (o quasi) grazie all’operazione che il Municipio si appresta a realizzare con l’atteso messaggio presentato oggi. Un messaggio che si è fatto attendere per anni, visto che sono stati coinvolti nell’iter anche dei tribunali.

Ma andiamo con ordine. Le novità presentate stamani riguardano il parco di Villa Argentina, in particolare la sua parte alta. Un comparto di circa 18.000 metri quadri che la Città è finalmente pronta a integrare al parco già esistente dietro la villa, creando quindi un enorme spazio verde pubblico. «Questa è una giornata molto importante per Mendrisio - ha esordito il sindaco Samuele Cavadini in conferenza stampa -: oggi facciamo un ulteriore passo di un percorso lungo, che è stato anche irto di difficoltà, ma che ha mostrato la volontà e l’esigenza di avere un parco pubblico di pregio in città».

Prima l’acquisto, poi il progetto

Sia chiaro, l’atteso messaggio non riguarda ancora la creazione del parco pubblico. «Quella è in programma tra il 2023 e il 2025 - ha spiegato la capodicastero Pianificazione Francesca Luisoni - e per l’operazione sono già stati riservati 3 milioni di franchi». Ma un passo precedente: l’acquisizione del terreno. L’area è infatti di proprietà privata e l’iter verso la creazione del parco - un desiderio espresso a più riprese dalla cittadinanza e condiviso da Esecutivo e Consiglio comunale (ci torneremo in seguito) - era fermo da anni sui banchi del Tribunale di espropriazione, coinvolto dai proprietari per la definizione dei costi di indennizzo per l’espropriazione materiale del fondo.

La sentenza

La sentenza è giunta il 23 giugno, ma è stata tenuta nascosta fino ad ora. «In sintesi la sentenza - si legge nel messaggio - ritiene che il Piano regolatore del quartiere di Mendrisio, essendo sovradimensionato, non sia conforme alla Legge federale sulla Pianificazione del territorio, con la conseguenza che di principio le riconversioni di zone edificabili alla zona non edificabile non dovrebbero comportare indennizzi per espropriazione materiale. Malgrado ciò, il presente caso rientrerebbe nelle eccezioni previste dalla legge in quanto presenta cumulativamente tutti e tre i criteri richiesti da quest’ultima (il fondo è dotato di un’infrastruttura di urbanizzazione primaria, il fondo è inserito nel PGS, il proprietario ha già sopportato rilevanti spese per l’urbanizzazione e l’edificazione) che danno diritto a risarcimento per esproprio materiale».

Il risarcimento per esproprio materiale è legato al cambiamento di destinazione della parte alta del parco, dove stando alla pianificazione in vigore fino al 2017 era possibile costruire per una superficie utile lorda di 7.250 metri quadri. Una variante pianificatoria adottata nel marzo 2017 ha tuttavia conferito al terreno una destinazione AP-EP (attrezzature ed edifici pubblici). È a questo punto dell’iter che i proprietari dei terreni hanno presentato istanza di indennizzo per l’espropriazione materiale (in parole semplici il cambio di valore dovuto al cambio di destinazione).

I numeri dell’operazione

Il valore del terreno è quindi stato stabilito dal Tribunale, che lo ha valutato in circa 7,5 milioni. I proprietari ne reclamavano circa 10, il Municipio - che ha già rinunciato ad un eventuale ricorso, cosa che non è ancora stata fatta, almeno a conoscenza dell’Esecutivo, dai proprietari privati - aveva stimato il valore tra i 5,5 e gli 8,5 milioni di franchi.

Al Consiglio comunale viene chiesto un credito di 8.050.000 franchi, che comprende anche il costo dell’acquisizione del terreno da parte della Città (con un investimento di 20 franchi al metro quadro).

Vocazione universitaria

La variante di Piano regolatore adottata nel 2017 per il parco si sviluppa attorno al ruolo strategico del comparto, nel cuore di Mendrisio e al centro dell’area universitaria. Consente l’estensione del parco pubblico nella parte alta del comparto, ma anche l’eventuale costruzione (per una superficie utile lorda massima di 3.000 metri quadri circa) di edifici con contenuto pubblico, legati alla vocazione universitaria del comparto.

Il ruolo decisivo della popolazione

Il desiderio di veder ampliato il parco di Villa Argentina è stato espresso più volte. Ad esempio con una petizione del 2009 che ha raccolto 2.870 firme, o con la mozione dello stesso anno «Ricostruiamo il parco di Villa Argentina», accolta dal Consiglio comunale e che ha portato alla variante pianificatoria necessaria per istituire un vincolo d’uso pubblico al terreno.

