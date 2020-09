Mendrisio: il vuoto di piazza del Ponte e la grande voglia di città

«La piazza è così insipida che coprendola con la nebbia l’hanno solo migliorata» ha commentato qualcuno con sottile ironia. La recente installazione artistica (opera di Nicola Colombo) installata alcune settimane fa a Mendrisio a due passi dalla chiesa dei Santi Cosima e Damiano ha riportato piazza del Ponte al centro dell’attenzione. Il nuovo arredo urbano era stato uno dei temi caldi dell’estate 2019. C’era chi aveva apprezzato l’intervento, chi lo aveva criticato e chi era rimasto più o meno indifferente («Perché a Mendrisio una vera piazza non c’è mai stata»). Il progetto ha però avuto il merito di mettere almeno per un po’ di tempo la parola fine alle discussioni - veri e propri scontri politici - sul destino dell’area. Un progetto, lo ricordiamo, nato per essere provvisorio e per sopravvivere...