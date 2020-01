Non è iniziata nel migliore dei modi la giornata di chi lavora alla libreria dei ragazzi di Mendrisio. Stamattina si sono accorti che il fondo cassa era sparito. Dei ladri, probabilmente durante la notte, sono riusciti a entrare in biblioteca (forse da una finestra, che però a quanto pare non è stata forzata) e a rubare un po’ di soldi. L’ammontare della refurtiva dovrebbe essere di alcune centinaia di franchi. «Ma non hanno portato via neppure un libro».