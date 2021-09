I membri del Legislativo hanno infatti accolto a larghissima maggioranza la richiesta del Municipio di restare in lite con la comunità ereditaria Fontana (il messaggio con cui l’Esecutivo domandava tale autorizzazione è stato accolto con 49 sì e 1 astensione), proprietaria di una porzione del comparto Valera. Gli eredi Fontana pretendono un risarcimento di circa 4 milioni per il mancato rilascio di una licenza edilizia per un progetto presentato nel 2007 (per i danni economici conseguenti alla non realizzazione del prospettato capannone prefabbricato). La vicenda si inserisce nel tortuoso e annoso iter riguardante la pianificazione del comparto di Valera e la destinazione dei terreni che ne fanno parte. L’idea è di creare un polmone verde (del progetto si sta occupando il Cantone), ma non tutti i proprietari dei terreni approvano i cambiamenti all’orizzonte. «Questa autorizzazione permettere al Municipio di difendersi in questa procedura e avere un’eventuale copertura assicurativa per quanto riguarda le accuse degli eredi Fontana. Vedremo come andrà a finire la vicenda in tribunale, ma noi grazie a questa decisione potremo far valere le nostre ragioni», ha detto il sindaco Samuele Cavadini.