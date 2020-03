A Mendrisio fervono i preparativi per le Processioni storiche. Stamane si sono svolte le iscrizioni per i personaggi a piedi della sfilata del Giovedì Santo. Sono così stati reclutati guerrieri, fanti, lacché e tutte le altre caratteristiche figure. Pur non frenando l’entusiasmo dei promotori, il coronavirus si è fatto sentire anche in questa circostanza: i figuranti sono stati fatti entrare nella sede del Vecchio Ginnasio a gruppi di venti.